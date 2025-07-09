Samsun 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek, hızı yaklaşık 13 km/saat olacak. Nem oranı yüksek olacak ve yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 30°C'ye ulaşması, 11 Temmuz Cuma günü ise 31°C'ye çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Samsun'un yaz aylarında alışık olduğumuz değerlerdir.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Cilt kanseri riskini artırabileceğinden, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve uzun kollu giysiler tercih etmek de faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Aşırı sıcaklarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak da sağlığınız için yararlı olacaktır.

Samsun'un yaz aylarında nem oranı yüksek olabilmektedir. Nemin vücutta birikmesini önlemek için hafif ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Nemli hava, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir. Bu nedenle, astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekmektedir.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparsanız, olası olumsuzluklardan korunabilirsiniz.