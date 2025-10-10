Samsun 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olarak öngörülmektedir. Artan bulutlarla birlikte sıcaklık 22°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %82 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı saati 18:02'dir.

11 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. Bulutlar artacaktır ve %71 yağış ihtimali bulunacaktır. 12 Ekim Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C'ye kadar düşecektir. 13 Ekim Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklık 20°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağış ihtimali yüksek günlerde açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırabilirsiniz. Ya da uygun yağmurluk ve şemsiye ile dışarı çıkmayı düşünebilirsiniz. Sıcaklıklar 20°C civarında olduğu için hafif kıyafetlerle rahatça dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Gerekirse yanınıza bir ceket almanız akıllıca olacaktır.

Rüzgar hızları 3-4 km/saat civarında tahmin edilmektedir. Bu durum, deniz kenarında veya açık alanlarda hafif esintilerin hissedileceği anlamına gelir. Deniz kenarında vakit geçirecekler rüzgarın etkisini düşünmelidir. Nem oranı yüksek günlerde terleme rahatsız edici olabilir. Bol su içmeyi ve hafif, nefes alabilir kıyafetler giymeyi tercih etmenizde yarar vardır.

Samsun'da 10-13 Ekim 2025 tarihleri arasında hava koşulları hafif yağmurlu ve ılıman sıcaklıklarla geçecektir. Planlarınızı yaparken bu tahminleri göz önünde bulundurun. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, konforlu ve keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.