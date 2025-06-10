Samsun 10 Haziran Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında, en yüksek 27°C ve en düşük 19°C sıcaklıklarla bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Samsun'un Haziran ayındaki ortalama en yüksek sıcaklığı 22.7°C, en düşük sıcaklığı ise 15.2°C'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Haziran Çarşamba günü, en yüksek 26°C ve en düşük 18°C sıcaklıklar bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü, en yüksek 27°C ve en düşük 17°C sıcaklıklar öngörülüyor. 13 Haziran Cuma günü ise, en yüksek 25°C ve en düşük 17°C sıcaklıklar bekleniyor. Bu dönemde, Samsun'da Haziran ayının ortalama en yüksek sıcaklığı 22.7°C, en düşük sıcaklığı ise 15.2°C'dir.

Sıcaklıklar, Samsun'un Haziran ayındaki ortalama değerlerine yakın. Haziran ayında Samsun'da ortalama 8 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunmaktadır.

Bu dönemde, güneşli ve sıcak hava koşulları nedeniyle, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Yüksek UV ışınlarına karşı korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığının 16°C civarında olduğunu unutmamak gerekir.

Samsun'da Haziran ayı boyunca gün uzunluğu 15 saat civarındadır. Örneğin, 21 Haziran'da güneşin doğuşu 05:01, batışı ise 20:12'dir.

10 Haziran 2025 ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygun. Gerekli önlemler alındığında keyifli vakit geçirilebilir.