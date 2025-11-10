Samsun 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü az bulutlu ve ılıman bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 13°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 19°C civarında. Nem oranı %89 düzeyinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 0.5 km/saat olacak. Gün doğumu 07:17'de, gün batımı ise 17:21'de gerçekleşecek.

Salı günü hava ısınacak. En düşük sıcaklığın 14°C olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24°C düzeyine çıkacak. Çarşamba günü sağanak yağışlar söz konusu. O gün en düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Perşembe de sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C olacak. Cuma günü hava biraz daha ılıman hale gelecek. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler faydalı olacaktır. Çarşamba ve Perşembe günleri sağanak yağışlar beklendiğinden, dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek gerekir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak önemlidir. Araçların su birikintilerine girmemesi için hız limitlerine uyulmalıdır. Salı günü sıcaklıklar artacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarını düzenli takip etmek, planların güncel kalmasına yardımcı olur. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için hazırlıklı olmak gerekir.