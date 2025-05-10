Samsun 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

11 Mayıs Pazar günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 14°C ile 10°C arasında değişecek. 12 Mayıs Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 11°C arasında seyredecek. 13 Mayıs Salı günü ise yağmur ve çisenti ihtimali var. Sıcaklıkların 16°C ile 9°C arasında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmesi önemlidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği düşünülerek, araç kullanırken dikkatli olunmalı, hız limitlerine uyulmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Bu önlemler suyun girmesini engellemek açısından fayda sağlayacaktır.

Samsun'un Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 15°C ile 18.6°C arasında değişmektedir. Bu dönemde hem yağışlı günler hem de güneşli günlerin yaşanması beklenmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planlar yapılırken hava durumu dikkate alınmalıdır. Bu, konforlu bir deneyim için önemlidir.