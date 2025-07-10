Samsun 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 30°C sıcaklık gösteriyor. Bu sıcaklık, gündüz saatlerinde rahat bir hava sağlıyor. Akşamları sıcaklık 21°C’ye düşüyor. Bu durum, serin bir ortam oluşturuyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 4–11 km hızla esiyor. Bu özellikler, hava koşullarını daha da hafifletiyor.

Cuma günü, 11 Temmuz 2025, sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklar 28°C, gece ise 21°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 25–44 km hızla esecek. Bu durum, hava koşullarında ani değişikliklere yol açabilir.

Cumartesi günü, 12 Temmuz 2025, alçak bulutların hakim olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 20°C olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 24–43 km hızla esecek.

Pazar günü, 13 Temmuz 2025, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 21°C olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 24–43 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarındaki bu değişiklikler, günlük planlamalarınızı etkileyebilir. Ani yağışlar ve rüzgar hızlarındaki artışa dikkat etmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı esnek tutmak, olumsuzlukları önleyebilir. Ani yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durmak, rüzgarlı günlerde dikkatli olmak da önem taşır.