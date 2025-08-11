HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olarak öngörülmektedir.

Samsun 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 21°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Samsun'un Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 30°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 30°C ve 14 Ağustos Perşembe günü de 30°C civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacaktır.

Samsun'da bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. Bu nedenle, aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önem taşır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Sıcak hava, kalp ve damar hastalıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu gruptaki kişilerin dikkatli olmaları önerilir.

Samsun'da bu dönemde yağış beklenmemektedir. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir durum sağlar. Ancak sıcak havaların etkisiyle nem oranı artabilir. Bu durum bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve serin alanlarda vakit geçirmek rahatlama sağlayacaktır.

Samsun'da 11-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında hava sıcak ve güneşli görünmektedir. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...
Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı!Deprem bölgesi için hava durumu uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.