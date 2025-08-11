Samsun 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 21°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Samsun'un Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 30°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 30°C ve 14 Ağustos Perşembe günü de 30°C civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacaktır.

Samsun'da bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. Bu nedenle, aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önem taşır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Sıcak hava, kalp ve damar hastalıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu gruptaki kişilerin dikkatli olmaları önerilir.

Samsun'da bu dönemde yağış beklenmemektedir. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir durum sağlar. Ancak sıcak havaların etkisiyle nem oranı artabilir. Bu durum bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve serin alanlarda vakit geçirmek rahatlama sağlayacaktır.

Samsun'da 11-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında hava sıcak ve güneşli görünmektedir. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.