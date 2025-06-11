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Samsun 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 11 Haziran Çarşamba hava durumu az bulutlu ve açık olacak.

Samsun 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın yaklaşık 28°C civarında seyretmesi bekleniyor. İç kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artabilir. Rüzgarlar genellikle kuzeyli olacak. Kıyı kesimlerde ise doğu yönünden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde, 12-14 Haziran tarihleri arasında hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 28-30°C aralığında olacağı, hava koşullarının açık ve az bulutlu kalacağı öngörülüyor.

Bu sıcak ve açık hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Güneşe maruz kalmak cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Bu saatlerde gölge alanlarda bulunmak veya koruyucu giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır.

Ayrıca, sıcak havalarda vücut su dengesini korumak için bol su içmek önemlidir. Fiziksel aktivitelerden önce ve sonra yeterli miktarda su tüketmek dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur.

Rüzgarların hafif ve orta kuvvette olması, deniz kenarında vakit geçirecekler için uygun koşullar sunuyor. Denize girmeyi planlayanlar, deniz suyu sıcaklığının 16°C civarında olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Suya girmeden önce uygun hazırlık yapmak önerilir.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planları buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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