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Samsun 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hafif yağmur şeklinde olacak.

Samsun 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hafif yağmur şeklinde olacak. Sıcaklık 11°C ile 14°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde seyredecek: 12 Mayıs Pazartesi günü alçak bulutlar arasında 10°C ile 15°C, 13 Mayıs Salı günü kısmen güneşli 9°C ile 15°C, 14 Mayıs Çarşamba günü ise yine kısmen güneşli 9°C ile 16°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği ve yağışların devam edeceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir. Yollar kayganlaşacağı için sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekmektedir. Bu, kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bölgede rüzgarın etkili olabileceği, zaman zaman kuvvetli esebileceği tahmin edilmektedir. Bu durum, özellikle deniz kenarında vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Denizciler ve balıkçılar, hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmalıdır. Bu, olası tehlikelerin önüne geçilmesine katkı sağlar.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Bu günlerde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı tedbirli olunması önemlidir. Kat kat giyinmek, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmek ve yeterince uyumak, bu hastalıklardan korunmada etkili olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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