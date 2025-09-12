Samsun 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, gece ise 18°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 12 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %69, akşam saatlerinde %76 civarında olacak.

Cumartesi günü hava daha bulutlu hale gelecek. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık 26°C ile 19°C arasında değişecek. Pazar günü yağış ihtimali artacak. Sıcaklık 24°C ile 20°C arasında olacak. Pazartesi günü ise hava açacak. Sıcaklık 24°C ile 18°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Samsun'un kıyı kesimlerinde yüksek nem oranı bulunuyor. Bu nedenle, nemden kaynaklanan rahatsızlıklara karşı dikkatli olmak gerekir. Sahilde vakit geçirecekler, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalı ve uygun kıyafetler giymelidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir.