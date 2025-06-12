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Samsun 12 Haziran Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 12 Haziran Perşembe hava durumu yer yer bulutlu ve güneşli olacak.

Samsun 12 Haziran Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 26°C arasında değişecek. Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak. Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 16°C ile 24°C arasında seyredecek. Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar bu gün 16°C ile 24°C arasında olacak.

Haziran ayı boyunca Samsun'da ortalama sıcaklık 19.3°C olarak kaydedildi. En düşük sıcaklık 15.2°C, en yüksek sıcaklık ise 22.7°C'dir. Aylık yağış miktarı ortalama 64 mm'dir. Haziran ayında 8 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunmaktadır. Hava koşullarının önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle Pazar günü beklenen sağanaklar için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Samsun'da Haziran ayında genellikle 8 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunduğundan, açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerektiğinde planları esnek tutmak da akıllıca olacaktır. Samsun'da Haziran ayında ortalama nem oranı %79'dur. Bu, hava koşullarının nemli olabileceğini gösterir. Açık hava etkinlikleri sırasında nemden korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir. Haziran ayında ortalama 10 güneşli saat bulunduğundan, güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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