Samsun 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Samsun 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 33°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %34 civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7.35 km hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 30°C, 15 Ağustos Cuma günü ise yine 30°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Samsun'un kıyı kesimlerinde nem oranı yüksek olabilir. Nemden korunmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğundan, dışarıda kalınacaksa güneş kremi kullanmak önemlidir.

Ağustos ayında Samsun'da ortalama sıcaklıklar 19°C ile 27°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı artış gösteriyor. Akşam ve gece saatlerinde hava serinleyebileceğinden, hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkili olabileceğinden, deniz kenarında dikkatli olunmalıdır. Denize girmeden önce hava koşulları kontrol edilmelidir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmakta fayda vardır. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.

