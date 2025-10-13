Samsun 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 18°C civarında tahmin edilmektedir. Gece ise sıcaklık 13°C olacaktır. Nem oranı %53 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 4.36 km hızla esecek.

14 Ekim Salı günü hava kapalı olacaktır. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacaktır. Gece sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali bulunmaktadır. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalmaya devam edecektir. 16 Ekim Perşembe günü de hafif yağmur beklentisi sürmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de kullanışlı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparken yağış ihtimalini göz önünde bulundurmak faydalıdır. Açık hava etkinliklerini bu şekilde planlamak akıllıca olacaktır.