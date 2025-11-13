Samsun 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında beklenmektedir. Gece sıcaklıkları ise 9°C seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Nem oranı %85 civarındadır. Rüzgar hızı 7.8 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:21'dir. Gün batımı saati 17:17'dir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 14 Kasım Cuma günü hafif yağmur ve çisenti öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacaktır. 15 Kasım Cumartesi günü yağmur ve çisenti devam edecek. Bu gün gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 9°C olarak tahmin edilmiştir. 16 Kasım Pazar günü hava açarak bol güneş ışığı beklenmektedir. Bu günde gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 9°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişeceği düşünülmektedir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almalısınız. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlardan kaçınıp kapalı alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Sıcaklıkların düşeceği akşam ve sabah saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumanız üşümekten kaçınmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Bu, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.