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Samsun 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu azalan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor. 14 Temmuz Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıklar 21°C ile 30°C arasında seyredecek. 15 Temmuz Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21°C ile 30°C arasında olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü tamamen güneşli bir hava öngörülüyor. Bu günde sıcaklıklar 21°C ile 31°C arasında değişecek.

Samsun 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Samsun'da Temmuz ayı boyunca ortalama 23 güneşli gün, 5 uzun süre yağışlı gün ve 3 yağışsız, bulutlu gün bekleniyor. Nem oranı ortalama %77 olarak öngörülüyor. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 27 milimetre olacak.

Sıcak ve güneşli günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak, hem sağlığı korur hem de yazın tadını çıkarmayı kolaylaştırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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