Samsun 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Samsun'da Temmuz ayı boyunca ortalama 23 güneşli gün, 5 uzun süre yağışlı gün ve 3 yağışsız, bulutlu gün bekleniyor. Nem oranı ortalama %77 olarak öngörülüyor. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 27 milimetre olacak.

Sıcak ve güneşli günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak, hem sağlığı korur hem de yazın tadını çıkarmayı kolaylaştırır.