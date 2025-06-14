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Samsun 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 14 Haziran Cumartesi hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Samsun 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 16°C civarındadır. Yağış ihtimali %25 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 4 km/saat civarındadır. Nem oranı ise %75 civarında olacaktır.

15 Haziran Pazar günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 16 ve 17 Haziran Pazartesi ve Salı günlerinde sağanakların devam etmesi beklentisi vardır. 18 Haziran Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarına yükselecektir. 19 ve 20 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde parlak güneş ışığı altında sıcaklıkların 26°C civarında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların beklendiği günlerde yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler bulundurmanızda yarar vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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