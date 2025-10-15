Samsun 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C, gece en düşük sıcaklık 13°C civarında seyredecek. Nem oranı %86 olacak. Rüzgar hızı 4.4 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47, gün batımı ise 17:55 olarak hesaplanmıştır.

16 Ekim Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16°C, gece 14°C civarında olacak. 17 Ekim Cuma günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece ise 13°C olarak öngörülüyor. 18 Ekim Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 14°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 16 Ekim'deki sağanak yağışlar nedeniyle dışarıda bir şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, konforu artırabilir. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmalı, rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız.