Samsun 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Nem oranı %64 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati ise 17:17 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 16 Kasım Pazar günü bol güneş ışığı olacak. 17 Kasım Pazartesi günü de benzer bir hava durumu gözlenecek. 18 Kasım Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 16-23°C aralığında değişecek. Gece ise sıcaklık 7-11°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız. Özellikle 15 Kasım'da yağmur ihtimali bulunduğundan yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunmaktadır.