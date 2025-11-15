HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 8°C civarında olacak. Nem oranı %64 ve rüzgar hızı saatte 4.6 km olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava şartlarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 16 Kasım'da güneşli havanın hakim olması planlanıyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve şemsiyeyi yanınıza almak faydalı olacaktır.

Samsun 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Nem oranı %64 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati ise 17:17 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 16 Kasım Pazar günü bol güneş ışığı olacak. 17 Kasım Pazartesi günü de benzer bir hava durumu gözlenecek. 18 Kasım Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 16-23°C aralığında değişecek. Gece ise sıcaklık 7-11°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız. Özellikle 15 Kasım'da yağmur ihtimali bulunduğundan yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle... Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle...
Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildiFeci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.