Santimetrelerle hayata tutundu: Muhalif milletvekilinin kafasına el bombası attılar! O anlar kamerada

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta siyasetin gündemi yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası oldukça hararetli geçiyor. Muhalif milletvekili Gladis Aurora Lopez'e geçtiğimiz perşembe günü yapılan bir saldırı, seçim ortamının ne denli gergin olduğunu gözler önüne serildi.

KAFASINA EL BOMBASI ATILDI

NewYork Post'ta yer alan habere göre, Lopez'e konuşma yapacağı sırada el bombalı saldırı düzenlendi.

El bombası Lopez'in kafasının hemen yanında patladı. Lopez hayata santimetrelerle tutundu.

Saldırganın iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi (Libre) üyeleri tarafından yaptığı iddia ediliyor.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.