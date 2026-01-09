HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Santimetrelerle hayata tutundu: Muhalif milletvekilinin kafasına el bombası attılar! O anlar kamerada

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Honduras'ta muhalefet milletvekili Gladis Aurora Lopez, Perşembe günü korkunç bir saldırıya uğradı. Basın mensuplarına konuşma yapacağı sırada Lopez'in arkasından kafasına doğru el bombası atıldı. Patlayan bomba sonucu yaralanan Lopez, santimetrelerle hayatta kaldı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı!

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta siyasetin gündemi yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası oldukça hararetli geçiyor. Muhalif milletvekili Gladis Aurora Lopez'e geçtiğimiz perşembe günü yapılan bir saldırı, seçim ortamının ne denli gergin olduğunu gözler önüne serildi.

Santimetrelerle hayata tutundu: Muhalif milletvekilinin kafasına el bombası attılar! O anlar kamerada 1

KAFASINA EL BOMBASI ATILDI

NewYork Post'ta yer alan habere göre, Lopez'e konuşma yapacağı sırada el bombalı saldırı düzenlendi.

El bombası Lopez'in kafasının hemen yanında patladı. Lopez hayata santimetrelerle tutundu.

Santimetrelerle hayata tutundu: Muhalif milletvekilinin kafasına el bombası attılar! O anlar kamerada 2

Saldırganın iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi (Libre) üyeleri tarafından yaptığı iddia ediliyor.

Santimetrelerle hayata tutundu: Muhalif milletvekilinin kafasına el bombası attılar! O anlar kamerada 3

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Casperlar suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararıCasperlar suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı
Bolu Dağı’nda sis ve hafif kar yağışı etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştüBolu Dağı’nda sis ve hafif kar yağışı etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Honduras saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.