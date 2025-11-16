Samsun 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında kalacak. Gece sıcaklık ise 7°C'ye kadar düşecek. Rüzgar hafif bir şekilde güneyden esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Kasım Pazartesi günü sıcaklık 21°C'ye yükselecek. Bu gün ılıman bir hava sağlanacak. 18 Kasım Salı günü sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak. 19 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklık yine 20°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak ılıman olacak.

Bu tür hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde kat kat giyinmek faydalı. Gündüz saatlerinde katları çıkararak rahatlamak iyi bir seçenek. Güneş ışığından tam olarak faydalanmak için etkinliklerinizi öğle saatlerine denk getirebilirsiniz. Rüzgarlar hafif kalacak. Açık hava etkinliklerinde rüzgar rahatsız etmeyecek. Nem oranının %60 civarında olması, dışarıda vakit geçirmeninkeyifli olacağını gösteriyor.