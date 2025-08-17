Samsun 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 30°C seviyelerinde kalacak. 19 Ağustos Salı günü 29°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü de hava sıcaklığının 30°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün boyunca bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur. Ayrıca, aşırı sıcakların etkisiyle oluşabilecek ani sağlık problemleri için yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Samsun'un iklimi, Ağustos ayında genellikle sıcak ve nemli geçer. Bu ayda hava sıcaklıkları ortalama 22.7°C, en düşük 19°C ve en yüksek 26.1°C arasında değişir. Yağış miktarı ise 43 mm civarındadır. Ağustos ayı boyunca sıcak ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük yaşamı daha konforlu hale getirecektir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin su tüketimine dikkat etmeleri ve uygun kıyafetler seçmeleri önemlidir. Ayrıca, aşırı sıcakların etkisiyle oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.