Samsun 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, sabah 16°C ile bulutlu bir başlangıç yapacak. Gündüz sıcaklık 19°C'ye yükselecek, akşam 17°C civarında olacak. Rüzgar sabah 10 km/saat, gündüz 15 km/saat hızla esecek. Hafta sonu kısmen güneşli, yağışlı günler bekleniyor. Ani hava değişimleri, yağışlı günler için hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor. Uygun giysi ve ekipman kullanımı bu dönemde önemli hale geliyor.

Hazar Gönüllü

Samsun'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde 16°C olacaktır. Gündüz sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Akşam 17°C civarında, gece ise 14°C ölçülecek. Genel olarak sıcak ve bulutlu bir gün bekleniyor. Rüzgar sabah 10 km/saat hızında esecek. Gündüz rüzgar 15 km/saat hızına çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı 10 km/saat olacak. Gece rüzgar 8 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %83 seviyesinde ölçülüyor. Gündüz nem oranı %69'a düşecek. Akşam %84 seviyesine yükselecek. Gece ise nem oranı %86 olacaktır.

Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında değişecek. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 19°C ile 12°C arasında olacak. Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 12°C arasında öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymelisiniz. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlık yapılmalıdır. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler almanız gerekebilir. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda vardır.

hava durumu Samsun
