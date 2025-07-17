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Samsun 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Samsun 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 22°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerlerine yakın. Mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 22°C olacak. 19 Temmuz Cumartesi günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece 22°C civarında olacak. 20 Temmuz Pazar günü de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece 22°C olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak ya da gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Sıcak havalarda vücudun su dengesini korumak için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan uzak durmak da gerekir. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olur ve yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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