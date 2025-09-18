HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 18 Eylül Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Samsun 18 Eylül Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte 9.4 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:41, gün batımı 18:44 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü, yer yer sağanak yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 21°C ile 17°C arasında olacak. 20 Eylül Cumartesi günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında seyredecek. 21 Eylül Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 15°C arasında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalıdır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdiHikmet Çetin "Bu iş kapanacak" deyip tarih verdi
Cevizlibağ KYK kız yurdunda yeni skandal iddia!Cevizlibağ KYK kız yurdunda yeni skandal iddia!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.