Samsun 18 Eylül Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte 9.4 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:41, gün batımı 18:44 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü, yer yer sağanak yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 21°C ile 17°C arasında olacak. 20 Eylül Cumartesi günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında seyredecek. 21 Eylül Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 15°C arasında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalıdır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.