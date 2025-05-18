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Samsun 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak.

Samsun 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C, gece en düşük sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.72 km hızla esecek. Nem oranı %83 civarında olacak. Bu koşullar, hafif yağışların beklendiği bir günü işaret ediyor.

19 Mayıs Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 12°C civarında gerçekleşecek. 20 Mayıs Salı günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece 12°C olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 11°C civarına düşecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor ve hava daha sıcak olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Özellikle 18 Mayıs'ta beklenen hafif yağışlar nedeniyle yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilir, açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Hava sıcaklıkları arttıkça, güneş ışınlarının etkisi de artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınız için gereklidir.

Samsun'da 18 Mayıs'ta hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde hava koşulları daha sıcak ve güneşli olacak. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak, konforunuzu ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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