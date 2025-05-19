Samsun 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın. Gündüz saatlerinde rahat bir hava sağlanacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Bu durum, hafif serin bir akşam geçireceğimiz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları hafif değişiklikler gösterecek. 20 Mayıs Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. 22 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı altında hava 21°C civarına ulaşacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Gündüzleri rahat bir hava bekleniyor. Akşamları hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatsız olmayacaksınız. Akşamları yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemli. Güncel hava raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.