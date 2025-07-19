HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yer yer sağanak yağışlarla birlikte 29°C civarında olacak.

Samsun 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Samsun'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yer yer sağanak yağışlarla birlikte 29°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Temmuz ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin tipik koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu ise şu şekilde öngörülüyor:

  • 20 Temmuz Pazar: Çoğunlukla güneşli, 30°C.
  • 21 Temmuz Pazartesi: Bol güneş ışığı, 30°C.
  • 22 Temmuz Salı: Çoğunlukla güneşli, 31°C.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterme olasılığı bulunuyor.

Samsun'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanıbaşınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikirdir. Aşırı sıcaklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından gereklidir.

Samsun'un Temmuz ayı iklimi, ortalama 22°C gündüz ve 18°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Ayrıca 43 mm yağış ve %78 nem oranı bulunur. Bu durum, yaz aylarında nemli ve sıcak bir hava beklentisi oluşturuyor. Özellikle nemin yüksek olduğu günlerde, vücut ısısını dengelemek için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önem taşır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Bu koşullarda, güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumak için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık suçundan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadıHırsızlık suçundan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı
Giresun’da trafik kazası : 1 ölüGiresun’da trafik kazası : 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Yıldız oyuncu Yunan ekibine transfer oldu!

Yıldız oyuncu Yunan ekibine transfer oldu!

Sektörün en iyilerindendi ama daha fazla dayanamadı...

Sektörün en iyilerindendi ama daha fazla dayanamadı...

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.