Samsun 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yer yer sağanak yağışlarla birlikte 29°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Temmuz ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin tipik koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu ise şu şekilde öngörülüyor:

20 Temmuz Pazar : Çoğunlukla güneşli, 30°C.

: Çoğunlukla güneşli, 30°C. 21 Temmuz Pazartesi : Bol güneş ışığı, 30°C.

: Bol güneş ışığı, 30°C. 22 Temmuz Salı: Çoğunlukla güneşli, 31°C.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterme olasılığı bulunuyor.

Samsun'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanıbaşınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikirdir. Aşırı sıcaklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından gereklidir.

Samsun'un Temmuz ayı iklimi, ortalama 22°C gündüz ve 18°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Ayrıca 43 mm yağış ve %78 nem oranı bulunur. Bu durum, yaz aylarında nemli ve sıcak bir hava beklentisi oluşturuyor. Özellikle nemin yüksek olduğu günlerde, vücut ısısını dengelemek için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önem taşır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Bu koşullarda, güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumak için önemlidir.