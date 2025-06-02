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Samsun 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 2 Haziran Pazartesi hava durumu çok bulutlu olacak.

Samsun 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 2 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 11.5 km hızla esecek. Nem oranı %76 seviyelerinde kalacak.

3 Haziran Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 16°C olacak. Rüzgar batıdan saatte 11.5 km hızla esecek. Nem oranı %75 seviyelerinde kalacak.

4 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 16°C olacak. Rüzgar batıdan saatte 12.2 km hızla esecek. Nem oranı %77 seviyelerinde olacak.

5 Haziran Perşembe günü yine bol güneş ışığı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 11.5 km hızla esecek. Nem oranı %78 seviyelerinde kalacak.

Samsun'un Haziran ayındaki genel iklimi ortalama sıcaklıkların 19.3°C, gündüz maksimum sıcaklıkların 22.7°C, gece minimum sıcaklıkların ise 15.2°C civarında olduğunu gösteriyor. Yağış miktarı ortalama 64 mm. Ayda yaklaşık 8 yağmurlu gün yaşanıyor. Nem oranı %79 seviyelerinde.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Sağanak yağışların görüleceği günlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmesi faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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