Samsun 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 29°C, 22 Temmuz Salı günü ise 31°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmasını gerektiriyor. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanıbaşınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir önlemdir.

Samsun'un Temmuz ayı iklimi, ortalama 22°C gündüz ve 18°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Bu dönemde nem oranı yüksek olabilir. Bu nedenle vücut ısısını dengelemek için serin ve gölgeli alanlarda zaman geçirmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak açısından gereklidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu koşullarda güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumak için önemlidir.