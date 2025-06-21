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Samsun 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Samsun 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olacak. Nem oranı %80 civarında olacak.

22 Haziran Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı yine 12.6 km/saat olacak. Nem oranı %74 civarında olacak.

23 Haziran Pazartesi günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olacak. Nem oranı %74 civarında olacak.

24 Haziran Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 14.0 km/saat olacak. Nem oranı %73 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Genel olarak hava güneşli olacak. 22 Haziran Pazar günü bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman geçecek. Gündüz hafif bir üst giysi yeterli olacak. Gece serinlik olabileceğinden, yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. 22 Haziran'daki yağmur ihtimali nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Rüzgar hızı düşük olacağı için etkisi minimal olacak. Nem oranı yüksek olduğundan, terleme artabilir. Bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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