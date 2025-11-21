Samsun 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgar güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Gün doğumu saati 07:30, gün batımı ise 17:10 olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 11°C ile 25°C arasında olacak. Yüksek bulutlar arasından güneşin gözükmesi bekleniyor. 23 Kasım Pazar günü sıcaklıklar 14°C ile 26°C olacak. Bu günde bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanında bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esse de açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgarın yönünü göz önüne alması gerekmektedir. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Nem oranı %55 civarında olacak. Bu durum terleme yoluyla su kaybını artırabilir. Gün boyunca yeterli su tüketmeye özen gösterilmelidir.

Samsun'da 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava koşulları ılıman, genellikle parçalı bulutlu olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, rüzgarı göz önünde bulundurmak ve yeterli su tüketmek konforlu bir hafta sonu geçirmeniz için yardımcı olacaktır.