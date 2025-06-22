Samsun 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığının 24°C, gece sıcaklığının ise 16°C civarında olması beklenmektedir. Yağış ihtimali %25, rüzgar hızı ise saatte 12.6 km olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 23 Haziran Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacaktır. Sıcaklıklar gündüz 26°C, gece 17°C civarında seyredecektir. 24 ve 25 Haziran Salı ve Çarşamba günlerinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 25-27°C, gece sıcaklıkları ise 16-19°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacağından, bol su tüketilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli saatlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi veya iç mekanlarda tutulması güvenli olacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemli olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.