HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Samsun 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığının 24°C, gece sıcaklığının ise 16°C civarında olması beklenmektedir. Yağış ihtimali %25, rüzgar hızı ise saatte 12.6 km olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 23 Haziran Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacaktır. Sıcaklıklar gündüz 26°C, gece 17°C civarında seyredecektir. 24 ve 25 Haziran Salı ve Çarşamba günlerinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 25-27°C, gece sıcaklıkları ise 16-19°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacağından, bol su tüketilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli saatlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi veya iç mekanlarda tutulması güvenli olacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemli olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı! İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!
İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğizİran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı! O sözleri yüzünden mi harekete geçildi?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.