Samsun 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava yer yer güneşli. Havanın ardından bulutlar artıyor. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişecek. Pazar günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklıklar 14°C ile 27°C arasında olacak. Pazartesi günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında olacak. Salı günü bulutlu bir başlangıç olacak. Geri dönen güneşle sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Bu durum dışarıda vakit geçirirken rahatsızlık vermeyecek.

