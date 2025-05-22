Samsun 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık artan bulutlarla birlikte 21°C'ye kadar yükselebilir. Gündüz hava sıcaklığı 21°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %81 civarında olacak.

23 Mayıs Cuma günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. 24 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. 25 Mayıs Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüzleri 22-24°C, gece ise 13-16°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Ayrıca, hava durumundaki ani değişikliklere karşı planları esnek tutmak faydalı olacaktır. Olası yağışlara karşı da hazırlıklı olunması önemlidir.