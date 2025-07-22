Samsun 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 21°C civarında ölçülecek. Nem oranı %75 civarında. Rüzgar güneybatıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Gündüz su sıcaklığı 25°C olacak. Bu, denize girmeyi planlayanlar için uygun bir durum sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C, 24 Temmuz Perşembe günü ise 32°C olacak. 25 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 33°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde nem oranı %76-%77 arasında değişecek. Rüzgar hızı 18-20 kilometre/saat aralığında olacak. Gündüz su sıcaklıkları 25°C civarında kalacak. Bu, deniz aktiviteleri için uygun koşullar sunacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemli. Bol su tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmada faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanı başınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Aşırı sıcaklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak, serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından gereklidir. Samsun’un Temmuz ayı iklimi nemli ve sıcak hava koşullarıyla karakterizedir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.