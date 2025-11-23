Samsun 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 23°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 17°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 5 km hızla esicek. Nem oranı %39 civarında olacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 24 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların 20°C’ye düşmesi bekleniyor. Sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Salı günü yağışların devam etmesi ve sıcaklığın 18°C civarında olması tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava koşullarının stabil olacağı görülüyor. Parçalı bulutlu ve ılıman bir seyir izlenecektir.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Pazartesi ve Salı günleri beklenen sağanak yağışlar nedeniyle şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği akşam ve sabah saatlerinde kat kat giyinmekte yarar vardır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gerekir. Trafikte dikkatli olmak da önemlidir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önerilmektedir.