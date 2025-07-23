Samsun 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %76 civarında. Bu, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar güneybatıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 25°C olacak. Bu, denize girmeyi planlayanlar için uygun bir durum sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 32°C olacak. 25 Temmuz Cuma günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %76-%77 arasında değişebilir. Rüzgar hızı 18-20 kilometre/saat aralığında kalacak. Gündüz su sıcaklığı 25°C civarında olacak. Bu, deniz aktiviteleri için uygun koşullar sunacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmada faydalı olacaktır. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanı başınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Aşırı sıcaklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından gereklidir. Samsun’un Temmuz ayı iklimi nemli ve sıcak hava koşullarıyla karakterizedir. Bu nedenle serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.