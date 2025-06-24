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Samsun 24 Haziran Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 26°C olacak.

Samsun 24 Haziran Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 26°C olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Nem oranı %73, rüzgar hızı saatte 14 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 25 Haziran Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 27 Haziran Cuma günü ise zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli bir hava yaşanacak. 28 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. 29 Haziran Pazar günü bulutlar arasında aralıklı olarak güneş bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü az bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor.

Samsun'da Haziran ayı genellikle 16 güneşli gün, 6 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız bulutlu gün ile geçiyor. Nem oranı %82, yıllık ortalama yağış miktarı 31 milimetre olarak kaydediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-30°C arasında değişiyor. Gündüzleri sıcaklıklar 25-30°C, geceleri ise 15-20°C civarında seyrediyor.

Samsun'da Haziran ayı boyunca hava koşulları ılıman ve güneşli olup, zaman zaman yağışlı günler de yaşanıyor. Hava durumuna göre plan yaparken esnek olmak, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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