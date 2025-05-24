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Samsun 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Samsun'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak.

Samsun 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 15-18°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 15°C civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif esmesi öngörülüyor.

25 Mayıs Pazar günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 17-20°C arasında seyredecek. 26 ve 27 Mayıs Pazartesi ile Salı günlerinde ise hava serin ve yağmurlu olacak. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 15-18°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. Yağışların orta kuvvette ve yoğun sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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