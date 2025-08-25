Samsun 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Samsun'da hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti ile kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecektir. Rüzgar, kuzey yönünden esecek ve hızı 15 km/saat ile 37 km/saat arasında değişecektir. Nem oranı %59 ile %77 arasında değişkenlik gösterecektir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 26 Ağustos Salı günü kısmen güneşli, 27 Ağustos Çarşamba günü çoğunlukla güneşli ve 28 Ağustos Perşembe günü tamamen güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27°C ile 30°C arasında, gece saatlerinde ise 18°C ile 20°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 25 Ağustos'taki yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda düşme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Gevşek nesnelerin sabitlenmesi sağlanmalıdır. Sıcak günlerde bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde, 11:00 ile 16:00 arasında güneşe maruz kalma süresi sınırlanmalıdır. Bu saatlerde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmeli, hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlanmalıdır.