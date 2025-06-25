Samsun 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 28°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 17°C olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayı için tipik değerleridir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. 27 Haziran Cuma günü sıcaklık 29°C civarında olacak. 28 Haziran Cumartesi günü 27°C'ye düşecek. 29 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 26°C'ye gerileyecek. 30 Haziran Pazartesi günü 27°C'lik sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması önemlidir. Ayrıca, açık hava etkinliklerinde bol su tüketilmesi ve güneş kremi uygulanması faydalı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve serin ortamlarda zaman geçirilmesi de sağlık açısından iyi bir yaklaşım olacaktır.

Özellikle 29 ve 30 Haziran tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurarak, seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır.

Haziran ayının son günlerinde Samsun'da hava sıcak ve güneşli olacak. Ancak hafta sonu ve Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler alarak günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.