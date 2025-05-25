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Samsun 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli.

Samsun 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklık 26°C civarında olacak. Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

26 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Bu hava koşullarında açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmanız faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir.

27 Mayıs Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında olacak. Bu gün için şemsiye veya su geçirmez giysiler hazırlamak iyi bir önlem olacaktır.

28 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 20°C civarında olacak. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı daha esnek yapmak için hava durumu değerlendirmesi yapmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmak, konforunuzu artıracaktır.

Samsun'un Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 15°C ile 18.6°C arasında değişmektedir. Bu dönemde hava genellikle ılımandır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken bu değişiklikleri göz önünde bulundurmalısınız. Bu, daha keyifli ve sorunsuz bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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