Samsun 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıkları 17°C'ye kadar yükselebilir. En düşük sıcaklık ise 11°C olarak öngörülüyor. 27 Nisan Pazar günü sıcaklık 18°C'ye ulaşabilir. Ancak, en düşük sıcaklığın 8°C olması bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 13°C'ye kadar düşecektir. Ayrıca, 29 Nisan Salı günü sıcaklık yine 13°C'ye kadar yükselebilir. En düşük sıcaklık 8°C civarında beklentiler arasında yer alıyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Samsun'un Nisan ayındaki ortalama nem oranı %74'tür. Bu durum, hava koşullarının nemli olacağına işaret ediyor. Nemden etkilenebilecek elektronik cihazların korunması önemlidir. Ayrıca, nemli ortamlarda uzun süre kalınmaması tavsiye edilmektedir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır