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Samsun 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 30°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Samsun 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 22°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 26 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 21°C civarında olacak. 27 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 28°C, gece sıcaklıklarının ise 19°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için de uygun bir ortam sağlıyor.

Sıcak hava koşulları bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Bu dönemde bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da gereklidir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.

Samsun'da Temmuz ayı genellikle sıcak ve güneşli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 25°C civarındadır. Yağış miktarı düşüktür. Yaz aylarında Samsun'a seyahat etmeyi planlayanların sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir.

25 Temmuz 2025 Cuma günü Samsun'da hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Aşırı sıcakların olası sağlık risklerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Sıcak hava koşullarına uygun davranılması da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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