Samsun 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah hafif yağmurlu, gün içinde ise parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz 18°C, akşam 17°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Pazartesi daha sıcak bir hava bekleniyor; sıcaklık 24°C ile 17°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Uygun giysi ve bol su tüketimi öneriliyor.

Samsun'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatleri ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18°C, akşam ise 17°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı %89 civarında olacak.

Pazartesi günü hava daha sıcak ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 24°C ile 17°C arasında değişecektir. Rüzgar kuzey-güney yönünden 3.54 km/saat hızla bulutlu ortamda esecek. Salı günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık 28°C ile 17°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey-güney yönünden 7.22 km/saat hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde ise sıcaklıkların artması bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca bol su içilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Olumsuz durumlara karşı tedbirli olmakta fayda var.

