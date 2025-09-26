Samsun 26 Eylül Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava genellikle bulutlu. Yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece sıcaklığın 12°C'ye düşmesi tahmin edilmektedir. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 18 km civarında olacak. Nem oranı ise %77 seviyelerinde kalacak.

Hafta sonu 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günleri hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 19-20°C arasında seyredecek. 29 Eylül Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. 30 Eylül Salı günü yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklık 19°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Rüzgarlı havalarda açık alanlardan kaçınılmalıdır. Korunaklı yerlerde vakit geçirmek daha güvenlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.