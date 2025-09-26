HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 26 Eylül Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Eylül Cuma hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. İşte detaylar...

Samsun 26 Eylül Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava genellikle bulutlu. Yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece sıcaklığın 12°C'ye düşmesi tahmin edilmektedir. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 18 km civarında olacak. Nem oranı ise %77 seviyelerinde kalacak.

Hafta sonu 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günleri hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 19-20°C arasında seyredecek. 29 Eylül Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. 30 Eylül Salı günü yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklık 19°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Rüzgarlı havalarda açık alanlardan kaçınılmalıdır. Korunaklı yerlerde vakit geçirmek daha güvenlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kardeşin son görüntüsü yürek yaktı! İki kardeşin son görüntüsü yürek yaktı!
Bir anda sokaktan çıktılar, 4'ü birden silahlarını ateşlediBir anda sokaktan çıktılar, 4'ü birden silahlarını ateşledi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.