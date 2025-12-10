Erzurum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 1-8 Aralık'ta yaptıkları çalışmalarda 37 düzensiz göçmen yakaladı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.