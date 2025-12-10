HABER

Erzurum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 37 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 1-8 Aralık'ta yaptıkları çalışmalarda 37 düzensiz göçmen yakaladı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

