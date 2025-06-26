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Samsun 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Samsun 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 29°C olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esintili olacak. Nem oranı %77 seviyelerinde tahmin ediliyor.

27 Haziran Cuma günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. 28 Haziran Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 27°C olacak. 29 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 30 Haziran Pazartesi günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 24-29°C arasında değişecek. Yağış ihtimali ise düşük. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz.

Güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak, uygun kıyafetler giymek önemlidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin.

Rüzgar hafif esintili olduğundan, deniz kenarında vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklıkları uygun seviyelerde olacaktır. Denize girerken deniz suyunun sıcaklığını kontrol etmek ve güvenli yüzme koşullarına dikkat etmek önemlidir.

Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde yüksek olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Dışarı çıkarken yanınıza hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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