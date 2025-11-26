Samsun 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu az bulutlu olarak öngörülmektedir. Hava sıcaklığı 14°C ile 22°C arasında değişecektir. Nem oranı %75 civarındadır. Rüzgar hızı ise 7.7 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:35, gün batımı saati 17:08'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 27 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı 14°C ile 20°C arasında olacaktır. 28 Kasım Cuma günü de benzer sıcaklık beklenmektedir. 29 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 13°C ile 20°C arasında olması öngörülüyor. 30 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 5°C ile 14°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava genellikle ılımandır. Yağışsız günler dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Trafikte seyahat ederken görüş mesafesinin azalacağını göz önünde bulundurmalısınız. Hızınızı azaltmak ve dikkatli olmak önem taşır.

Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Pazar günü sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymeniz önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaları önleyecektir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmalısınız. Trafik durumunu önceden kontrol etmek akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava genellikle ılımandır ve yağışsız olacak. Ancak hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşecek. Yağışların artması beklenmektedir. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.