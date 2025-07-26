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Samsun 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Samsun 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında, akşam saatlerinde ise 28°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif ve orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 30°C, 28 Temmuz Pazartesi günü ise 32°C civarında olacak. Rüzgar yine kuzey yönünden hafif ve orta kuvvette esecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önem taşır. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve gerektiğinde şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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